今天，即11月10日星期二，阿布扎比（阿联酋）的和平谈判正式启动。乌克兰、美国和俄罗斯的官方代表团参加了此次谈判。 这是自2026年2月以来首次以这种形式举行的三方会晤。

从官方议程来看，内容颇具建设性：乌克兰的安全保障、欧洲战后安全架构、人道主义问题、全面缓和局势等。 但这些表述背后隐藏着远更为复杂且远不那么乐观的现实。

因为谈判的核心议题并非停火、能源停火协议或类似内容。至少已公开声明，主要议题是乌克兰的安全保障以及所谓的“欧洲新安全架构”。 而最耐人寻味之处正在于此，因为俄罗斯所理解的“新安全架构”，与乍看之下所想的截然不同。 实际上，这关乎势力范围的重新划分——即回归苏联与美国地缘政治对抗时期那种将欧洲大陆划分为各自控制的阵营的体系。正因如此，对此次谈判的期望实际上应当非常审慎。

阿布扎比会晤究竟能带来什么，它又能在多大程度上推动期待已久的和平？UA.News政治评论员尼基塔·特拉丘克与专家们共同探讨了这一问题。

谈判桌上的议题：安全保障、领土问题与“新架构”

首先需要关注的是代表团的组成。这一阵容早已为人所知，能充分反映对方对此次会晤的期待。俄罗斯联邦由普京的助手、伪历史学家弗拉基米尔·梅丁斯基代表，他此前曾主导过谈判； 还有另一位俄罗斯领导人助理尤里·乌沙科夫，以及外交部副部长谢尔盖·里亚布科夫和米哈伊尔·加卢津，还有总参谋部代表尤里·日加罗夫斯基。 此外，现场还将有联邦安全局（FSB）的代表，他们早在2022年就开始筹备对乌克兰的入侵。

美方代表团一如既往由特朗普的特使史蒂夫·维特科夫和美国总统的女婿贾里德·库什纳领衔。乌克兰代表团由鲁斯泰姆·乌梅罗夫率领，布达诺夫、阿拉哈米亚等人也将出席。

经美、俄、乌三方消息来源证实，会议议程如下。首先，乌克兰的安全保障——这是基辅方面视为绝对优先事项的问题。 其次，“欧洲战后新安全架构”——莫斯科方面已将其称为此次会晤的主要目标。 第三，显然无法回避领土问题——这一悬而未决多年的问题，从大局来看，将决定这些谈判是否具有实际意义。

美国国务卿马尔科·鲁比奥在评论阿联酋谈判议程时，直言不讳地表示： 战后对乌克兰的保障措施既要确保其安全，同时也要与俄罗斯达成一致，“否则任何安全机制都无法有效运作”。 正是这一表述耐人寻味。它意味着华盛顿无意以任何方式向莫斯科强加某种模式，而是寻求一种能让双方勉强接受的方案。而这正是主要问题的症结所在。

“新安全架构

”：这些词语背后究竟隐藏着什么

若倾听俄方表态，便不难发现：莫斯科代表团此次前往阿布扎比，绝非为了商讨当即停战。 对俄罗斯而言，谈判的主要任务是制定“欧洲战后新安全体系”的关键要素，而乌克兰问题的解决对克里姆林宫来说，只是这场讨论中的一个方面。 换言之，俄罗斯想要讨论的不是如何尽快结束乌克兰战争，而是如何重构整个欧洲安全秩序——并在此框架内确定基辅的地位。

实际上，这意味着莫斯科要求获得安全保障——而且不仅仅是保障，更是要加强其在欧洲的政治和军事存在。 实际上，这相当于回归将欧洲大陆划分为不同势力范围的逻辑，届时俄罗斯将在涉及前华沙条约组织成员国的问题上拥有发言权。 这并非通常意义上的和平计划，而是试图确立一种新的现状，即俄罗斯再次成为拥有自身“势力范围”的“大国”。

这引发了一个目前尚无答案的问题：在这个框架中，欧洲本身究竟身在何处？德国、法国、波兰、波罗的海国家等又在哪里？从形式上看，确实有欧洲代表出席了阿布扎比的会议——但他们并未坐在谈判桌旁。 俄罗斯已明确表示，不希望欧洲国家参与三方会谈，并坚持认为谈判必须在已商定的三方框架内进行：乌克兰、俄罗斯和美国。 欧洲代表的作用更多地局限于会外磋商，而非全面参与决策。

这在欧洲各国首都引发了可以理解的恼怒。毕竟，这实际上意味着美国和俄罗斯正试图在没有欧洲参与的情况下，对欧洲的安全事务进行瓜分。 如果华盛顿和莫斯科在未征求该架构直接相关方意见的情况下就“新安全架构”达成一致——这确实可能让人联想到二战后那样的欧洲大陆新版图划分。 欧洲领导人似乎已经开始意识到这一事实。 这正是挪威和芬兰领导人近期与普京进行面对面接触（这是整个战争期间的首次！）的原因——这是试图“跳上”这列已经开动的列车。

但欧洲是否准备接受普京的要求？美国能否迫使法国或德国做他们不愿做的事？这个问题目前尚无定论。 不过，这在很大程度上将决定阿布扎比的谈判能否发展成超越又一轮立场交锋的实质性成果。



领土问题：一个无路可出的死胡同

在此，我们不得不提及一个问题——若不解决这个问题，所有关于“新安全架构”或“争取持久和平”的讨论都将沦为空洞的修辞。这就是领土问题。 俄罗斯仍坚持要求乌克兰不战而退，将仍处于乌克兰控制下的顿巴斯所有剩余地区——包括各大城市和设防区域——全部移交。 而乌克兰则与此前一样，坚持完全相同的立场：仅在接触线上停火，绝不作出任何领土让步。也就是说，“各守各的阵地”。

这两种立场不仅相互对立——更是互不相容的。普京曾多次明确表示，如果不作出领土让步，他就不会结束这场战争。乌克兰同样多次表明，绝不会交出领土。 如何调和这两种立场尚不明朗，而且很可能根本无法调和。 尽管有报道称，双方在非公开讨论中似乎表现出“一定的灵活性”，但这种灵活性迄今尚未形成任何具体形式。

美方很早以前就曾提出在顿巴斯设立自由经济区的方案作为折中方案。但乌克兰和俄罗斯对此都反应冷淡——双方各有各的理由。 因此，即使阿布扎比谈判最终就安全保障或人道主义问题达成某种协议，领土问题仍将悬而未决。 而如果不解决这一问题，任何新的安全架构都无法奏效，领导人之间的面对面会晤也将失去意义，与和平进程相关的许多其他事项同样如此。

专家



观点

政治学家、乌克兰政治研究所所长鲁斯兰·博尔特尼克确信：不应期待此次谈判能取得突破性进展。但与此同时，可以期待对可能的停战方案、方法论、模式及算法进行更深入的细化。

“我们看到，这是美国中期选举后首次举行的谈判，谈判结果也将反映新的政治平衡。此外，欧洲各国也在一定程度上以磋商的形式参与了谈判进程。 因此，可以预期关于乌克兰安全架构的文件草案将进一步细化并出台。或许会就举行美乌、美俄等双边会晤达成共识。

我认为，关于可能停火以及两国元首可能会晤的谈判也将持续进行。但在此方面恐怕难以取得显著进展。此外，我不排除为营造积极氛围而通过一些人道主义决议的可能性。 例如，关于交换战俘或移交阵亡者遗体。这些决定有助于形成对谈判的积极看法。 实际上，这涉及延续一系列会晤，在此期间已着手起草具体文件。这些文件日后可能会提交至国家元首的谈判桌上，”鲁斯兰·博尔特尼克指出。



总结而言，一个问题浮出水面：阿布扎比的谈判究竟是否有任何实际意义？对此没有明确的答案。如果冷静地看待问题，各方带来的立场根本无法达成共识： 俄罗斯想要领土并重新划分欧洲版图，乌克兰希望保住领土并获得切实的安全保障，美国则试图寻找一个能让各方都满意的方案，但目前尚无明确的、堪称突破性的计划。 而欧洲原则上并未被邀请参与谈判——此外，欧洲在谈判、和平、战争等问题上早已没有统一立场。

但这些谈判仍具有政治象征意义，而且意义重大。其意义在于，对话的持续进行——即便是艰难的、甚至毫无结果的——也比完全缺乏任何政治沟通要好。 只要双方还在对话，就仍存有希望，相信迟早会找到一种能够制止流血冲突的解决方案。而如果他们不进行对话，只是互相残杀，那么这种希望便完全不存在。

但也不应抱有幻想。 阿布扎比的谈判并非关乎今天的和平。其目的是明确各方立场，摸清彼此的痛点，并或许为未来——如果运气好的话——真正开启和平进程铺平道路。 即使最终未能实现——这也比双方根本不坐到谈判桌前要好。因为归根结底，任何战争迟早都将在谈判桌上画上句号。

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