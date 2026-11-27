一艘在西班牙伊维萨岛附近倾覆的油轮计划被拖至港口。西班牙首相佩德罗·桑切斯于11月27日（星期五）宣布了这一消息。 该船载有7000吨柴油。

桑切斯在接受Cadena SER电台采访时表示，希望该船能“在接下来的几小时或几天内”被拖至港口。

“现有信息表明，确实……没有发生泄漏，”这位西班牙政府首脑指出。

包括伊维萨岛在内的巴利阿里群岛紧急救援部门在社交媒体上通报称，该船“状况稳定”，并已与一艘救援艇系泊在一起。

据应急部门消息，一艘载有潜水员的拖船将“检查”‘Med Emre’号船体的状况，随后商船航运部门将决定救援行动的后续措施。

据当局称，目前已成功控制“Med Emre”号油轮的燃油泄漏。此前，由于担心发生大规模泄漏，当局曾面临一场复杂的救援行动。

环保组织强调了该地区动植物的珍贵价值，特别是濒临灭绝的物种，以及此次泄漏对渔业和旅游业带来的风险。

法新社报道了这一消息。

回顾此前，一艘载有高达7000吨柴油的油轮在伊维萨岛附近沉没，造成一名船员死亡。

视频：美国一艘邮轮在短短几分钟内沉没，超过100名乘客跳入水中。

在距佛罗里达州海岸约25英里的墨西哥湾海域，一艘曾作为远洋客轮的SS United States号被故意沉没。

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