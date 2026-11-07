民主党获胜可能影响特朗普对俄政策——Epic

民主党在美国中期选举中的胜利可能会使唐纳德·特朗普总统与莫斯科改善关系的计划变得更加复杂。与此同时，这可能为在国会恢复对乌克兰的两党支持铺平道路，大西洋理事会的一位分析师认为。

大西洋理事会高级研究员、自由之家（Freedom House）前主席阿德里安·卡拉特尼茨基在《Epic》杂志上撰文指出这一点。

据他评估，民主党在参议院（100个席位中将占56席）和众议院（435个席位中将占约260席）的多数席位，将使该党拥有显著影响美国外交政策的机会。 特别是，负责国际关系、国防和预算拨款等关键事务的委员会将由支持跨大西洋伙伴关系以及向乌克兰提供军事和经济援助的人士领导。

卡拉特尼茨基认为，将俄罗斯视为对欧亚大西洋安全构成直接威胁的温和派共和党人的立场，也将有助于恢复对基辅的两党支持。

在他看来，国会拥有多种手段来改变美国对乌克兰的政策，甚至可以违背白宫的立场。 特别是，为乌克兰军事需求提供资金以及加强对俄罗斯的制裁，可纳入特朗普视为优先事项的大规模立法方案中。这将使总统行使否决权变得更加困难。

此外，他认为，在特定情况下，国会可能获得占三分之二票数的两党多数支持，这足以推翻总统的否决。

卡拉特尼茨基还预测，针对特朗普身边亲信——女婿贾里德·库什纳和特使史蒂夫·维特科夫——的压力将加大，原因是他们的个人商业利益可能与外交活动存在利益冲突。 民主党人可能会利用国会调查，以推动政府调整其外交政策方针。

作者强调，关于恢复对乌克兰直接军事和经济援助的立法倡议，可能在审议《国防授权法案》（NDAA）期间就得以落实，也就是说，还由现任国会成员来完成。

与此同时，他认为未来两个月将成为俄罗斯领导人弗拉基米尔·普京面临的考验。 如果他不同意达成真正的和平解决方案，到2027年，克里姆林宫在与美国的关系中将面临更为严峻的局面。

卡拉特尼茨基指出，特朗普试图在解决乌克兰战争的框架内与俄罗斯就一项广泛的欧洲安全协议达成共识，此举极有可能遭到新一届国会的坚决反对。

他认为，民主党重掌国会领导权， 支持大西洋联盟的共和党人活跃起来，以及立法机构作用的增强，可能会限制特朗普最具破坏性的外交政策决策，并逐步恢复盟友对美国的信任。

来源：Epic

与此同时，美国民主党人正在讨论向乌克兰提供150亿美元的新一轮军事援助。

此前，特朗普曾表示乌克兰和俄罗斯已做好达成和平协议的准备。

此前，乌克兰对外情报局局长鲁斯泰姆·乌梅罗夫在布鲁塞尔与欧盟委员会、美国、英国、法国、德国、北约、世界银行以及黑石集团（BlackRock）的代表举行了会谈。

在美方斡旋下，乌克兰与俄罗斯的工作性会谈定于11月10日至11日在阿布扎比举行。 据美国总统唐纳德·特朗普的特别代表史蒂夫·维特科夫称，双方将就战后安全、局势降级及人道主义问题进行讨论。

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