11月24日，2026年“环球小姐”国际选美大赛在波多黎各落下帷幕。代表东道国参赛的27岁选手詹妮弗·巴雷托摘得桂冠。 乌克兰代表安娜·尼科诺娃成功晋级决赛，并跻身荣誉榜前30名。

多米尼加共和国的梅丽莎·努涅斯获得亚军，成为第一副皇后。委内瑞拉的克拉拉·维加斯获得第二副皇后称号。

对于乌克兰而言，今年的成绩意义非凡：安娜·尼科诺娃使该国时隔11年首次跻身“环球小姐”大赛前30强。

谁进入了2026年“环球小姐”前30强

除前三名外，以下国家和地区的代表也跻身30强名单：

智利、巴西、印度、荷兰、特克斯和凯科斯群岛、秘鲁、古巴、塞尔维亚、 库拉索、美国、新西兰、以色列、坦桑尼亚、墨西哥、几内亚、哥伦比亚、巴拿马、哥斯达黎加、乌干达、菲律宾、 埃塞俄比亚、比利时、刚果民主共和国、尼加拉瓜和厄瓜多尔。

厄瓜多尔代表凭借在观众投票中获胜而跻身前30名。

关于冠军得主詹妮弗·巴雷托的介绍

27岁的詹妮弗·巴雷托成为该赛事历史上首位已婚且育有子女的“环球小姐”冠军。

这位冠军拥有研究心理学学士学位，以及心理学和临床社会工作两个硕士学位。

2021年，巴雷托曾在得克萨斯州的一处美国军事基地担任危机咨询师。 直到2025年夏天之前，她都没有在模特行业或选美比赛中的经验，因为当时她正在为成为美国陆军军官做准备。

为了参加全国选拔赛，詹妮弗减重了30多公斤。

冠军还获赠了一顶名为“永恒遗产之光”的周年纪念皇冠。该皇冠由18K白金制成，并镶嵌了3150颗钻石。

安娜·尼科诺娃谈及晋级决赛

乌克兰代表安娜·尼科诺娃对能够跻身前30强感到高兴，并坦言在国际选美大赛上代表自己的国家参赛并非易事。 “这一直是我的梦想。那感觉简直难以置信……我不会撒谎说这很容易。 代表乌克兰并成为‘乌克兰小姐’——这不仅仅关乎美貌。我认为，智慧才是我希望人们记住我的地方。我认为，剑桥大学帮助我相信了自己的智慧，”她说道。 安娜·尼科诺娃跻身前三十强，创下了乌克兰近11年来在“环球小姐”选美大赛中的最佳成绩。 11月24日，“2026年环球小姐”大赛的参赛者们在舞台上展示了民族服饰。 共有116名选手参加了走秀，她们 展示了受各自国家自然、历史、艺术和文化启发的服饰。 其中包括来自挪威的童话巨魔、来自墨西哥的粉色火烈鸟、来自马约特岛的海马，以及蕴含重要社会寓意的服饰。 此前有消息称，乌克兰代表安娜·尼科诺娃为2026年环球小姐大赛选定了名为金色胸饰的民族服装。 该服装的设计灵感源自一件著名的斯基泰饰品，该饰品于1971年在托夫斯塔·莫吉拉古墓中被发现。

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