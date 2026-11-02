在法国，一份呼吁电视台CNews停止播出的请愿书已在国民议会网站上收集到超过50万份签名。该倡议称该频道是“宣传机器”，可能会提交议会下院审议，不过这并不会自动发生，France 24报道。

袭击后支持人数激增

该请愿书于6月发起，但在10月23日巴黎以西特拉普和拉韦里耶发生袭击后，签名数量急剧增加。当时，一名男子杀害了一名刚果裔法国公民，并刺伤另外7人，其中包括一名儿童。

这名39岁男子被控谋杀和谋杀未遂。检察官称，他表示自己选择的是他认为属于穆斯林、非洲人或北非裔的人。嫌疑人的熟人告诉法国媒体，他是CNews的活跃观众。

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针对该频道的指控

左翼政治人士指责CNews及类似媒体过于频繁地为反移民言论提供播出平台。批评人士还认为，该频道的编辑路线日益与玛丽娜·勒庞领导的极右翼“国民联盟”的立场趋同。

袭击发生数日后，在巴黎郊区欧贝维利耶的一场活动中，参与者举着写有“CNews kills”的标语牌。两名绿党议员呼吁国民议会撤销该频道的认证，称有必要保护民主免受“种族主义仇恨”的侵害。

CNews的立场

CNews属于极端保守派亿万富翁樊尚·博洛雷的媒体资产，该频道拒绝就这份“政治请愿书”向法新社发表评论。该电视台此前否认有关其宣扬极右翼观点和种族主义刻板印象的指控，并表示其捍卫言论自由。

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