前德国网球选手安德烈娅·佩特科维奇称，玛雅·赫瓦林斯卡的战术方法非常出色，或许是WTA巡回赛中最好的之一。据Interia Sport报道，消息引述了佩特科维奇接受Canal+ Sport波兰部门采访时的说法。

对赫瓦林斯卡比赛的评价

佩特科维奇表示，此前她并不了解这位波兰网球选手的详细经历。在赫瓦林斯卡于罗兰·加洛斯的表现以及在中国一项大型赛事中夺冠后，她说自己更理解了为何这名运动员需要更多时间来发挥自己的潜力。

据该媒体报道，赫瓦林斯卡在夏天成为历史上首位通过资格赛并闯入罗兰·加洛斯决赛的网球选手。在决赛中，她输给了米拉·安德烈耶娃。秋季，这位波兰选手在武汉WTA 1000赛事中夺冠，这是她在这一级别赛事中的首个冠军。

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与斯维亚特克训练

佩特科维奇还表示，在波兰队备战联合杯期间，她多次看到赫瓦林斯卡与伊加·斯维亚特克一起训练。她说，自己长期以来一直感到疑惑，为何赫瓦林斯卡在排名中没有处于更高的位置。

这位前网球选手指出，在网球运动中，战术思维、正确的心态和心理韧性能够弥补某些身体方面的限制。她以安杰利克·科贝尔为例：佩特科维奇表示，这位左手持拍的德国选手并不以特别强的身体力量见长，但她拥有出色的球感和击球时机把握。

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