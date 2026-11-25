克里姆林宫目前尚未获得关于欧洲国家代表可能访俄的具体信息。此前，俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京曾表示，莫斯科已通过外交渠道邀请欧洲各国代表，就欧洲未来的安全体系进行讨论。

“不，目前我无法向你们提供任何具体信息。唯一能说的是，前天我们听到了来自布鲁塞尔的声明，称欧洲各国已决定不进行任何双边接触，”克里姆林宫发言人表示。

此前，弗拉基米尔·普京曾表示，俄罗斯已通过外交渠道邀请欧洲各国代表前往莫斯科，商讨他们对未来欧洲安全架构的立场。

作为回应，欧盟表示愿意参与关于结束俄罗斯对乌克兰战争的下一轮谈判，但强调不认为与莫斯科进行双边磋商是一种可接受的参与形式。

“我们准备转入多边讨论模式。具体的会议地点尚未商定。我们完全准备好参与多边层面的谈判，”欧盟委员会发言人保拉·皮尼奥表示。

据俄罗斯媒体报道，普京的新闻秘书德米特里·佩斯科夫也发表了上述言论。

克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫表示，莫斯科不明白欧洲国家在结束乌克兰战争的谈判中还能做出什么额外贡献。

俄罗斯独裁者的新闻秘书德米特里·佩斯科夫表示，莫斯科无意对解决战争问题的欧洲谈判小组的组成提出要求。 据他称，俄罗斯有必要与欧洲代表讨论其立场，并弄清该立场能在多大程度上促进和平进程。

需要指出的是，乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基此前曾表示，欧洲将加入美国、乌克兰和俄罗斯之间的下一轮三方谈判。据他称，美方已就这一提议与莫斯科进行了磋商，并获得了所有参与方的同意。

泽连斯基总结了在阿布扎比举行的三方谈判首日的成果。

关注我们在