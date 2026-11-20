波兰总理唐纳德·图斯克在评论该国领空遭侵犯事件时警告称，波兰将面临“数月的大考验”。 波兰政府首脑是在导弹和无人机事件的背景下发表上述言论的。

图斯克指出：“我们正目睹俄罗斯方面局势升级的又一阶段。”

“三架俄罗斯飞行器侵犯了波兰领空，”他说。

据图斯克称，其中一架目标发生爆炸。

“没有造成任何破坏，也没有人员伤亡， 但这清楚地表明——特别是考虑到昨晚和今天上午俄罗斯对乌克兰袭击的规模——正如我之前所说，未来几个月对我们而言无疑将是严峻考验的时期，”总理警告道。

图斯克保证，他“从清晨起”就一直与武装部队、情报机构，以及国防部长弗拉迪斯拉夫·科西尼亚克-卡米什和内政部长马尔钦·克维夫斯基保持着密切联系。

图斯克指出，他还与北约秘书长马克·吕特进行了交谈，并“与一群欧洲领导人交换了意见”。

“我不想留下任何解读的余地。我们确切地知道，坠落在波兰境内的物体是从俄罗斯飞来的。 在类似事件中，有时会出现各种猜测：这真的是俄罗斯的，还是乌克兰的？我们确切地知道，我们面对的是俄罗斯的物体，”波兰总理强调道。

他补充道，这一情况“看起来并非偶然”。

“我在措辞上很谨慎。 你们知道，这是一个严肃的问题，但看来我们确实面对的是蓄意的挑衅。这些物体恰好坠落在‘自愿联盟’举行演习的地点附近，这绝非偶然，”图斯克补充道。

他保证将就此问题与北约秘书长保持密切联系。

图斯克宣布，“北约秘书长将于明天（周六。——编者注）抵达华沙”。

波兰政府首脑的声明由Polsat News报道。

需要指出的是，唐纳德·图斯克因波兰领空遭侵犯一事召开了紧急会议。

图斯克表示，波兰将调查俄罗斯袭击乌克兰期间发生的领空侵犯事件。

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