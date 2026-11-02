在亚历山大·武契奇执政结束后，中国企业仍将保持塞尔维亚关键投资者、基础设施项目承包商和债权人的地位。Interia报道称，贝尔格莱德的新政府将不得不考虑北京的经济影响力。

中国基础设施项目

塞尔维亚最大的承包商之一是由中国控制的中国交通建设股份有限公司（CCCC）。该公司正在建设“米洛什·维利基”高速公路，该公路将连接贝尔格莱德与黑山边境的博利亚雷。该媒体称，中国国家进出口银行为该项目向塞尔维亚提供了40亿美元贷款，承包商未经招标选定。

CCCC还建设了潘切沃—苏博蒂察铁路、伊韦拉克—瓦列沃快速路以及贝尔格莱德横跨多瑙河的普平大桥。该公司正在完成布达佩斯—贝尔格莱德高速铁路线路，进出口银行为该项目提供了20亿美元贷款。贷款的主要获得方是中国铁路旗下子公司CRIC，该公司供应设备、交通控制系统和软件。根据与塞尔维亚政府达成的协议，中国中车于2023年为该线路制造了20列客运列车，最高运行速度超过200公里/小时。

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抗议与调查

2024年11月1日，诺维萨德火车站屋顶部分坍塌后，公众愤怒加剧。Interia称，事故造成16人死亡，该建筑由CRIC和CCCC组成的财团改建。诺维萨德悲剧发生后，随后在贝尔格莱德也举行了抗议活动，学生在其中发挥了积极作用。

Interia还报道称，2025年8月，前基础设施部长托米斯拉夫·莫米罗维奇及5名高级官员被捕。该媒体称，他们被指控伪造由CRIC—CCCC财团开具的发票。

与欧盟的关系

Interia数据显示，中国对塞尔维亚的投资额已超过100亿欧元。在该国加入欧盟的谈判中，35个章节仅关闭了两个，而且这发生在2021年之前。该媒体指出，贝尔格莱德的政权更迭可能为加强与欧盟的关系创造机会，但中国投资和贷款仍将是新政府的重要因素。

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