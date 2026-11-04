德国国防部长鲍里斯·皮斯托里乌斯在柏林驳斥了有关德国据称优先发展本国国防工业而非欧洲合作的批评。正如Politico报道，他表示，保护本国武器制造商是所有欧盟成员国共同面临的问题。

对批评的回应

皮斯托里乌斯在柏林安全会议上发言，回答了欧洲议会安全与防务委员会主席玛丽-阿涅斯·施特拉克-齐默尔曼的问题。她指责德国过度专注于从本国制造商处采购，而非与欧洲伙伴合作。

这位部长表示，所有欧洲国家都宣称希望加强防务合作并开展联合武器项目。但他说，谈到具体合同时，每个国家都会努力避免本国工业被排除在外。

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联合采购的占比

根据欧洲防务局的数据，欧盟国家2025年在军事装备上的支出为1150亿欧元，但其中只有24%用于联合采购。布鲁塞尔力争在2030年前将这一比例提高到至少40%。

欧盟还启动了规模为1500亿欧元的SAFE贷款计划，以鼓励各国联合采购武器。然而，各国政府仍在保护本国生产：尤其是波兰表示，计划将近440亿欧元SAFE资金中的89%投向国内工业。皮斯托里乌斯指出，政府也有责任保护本国经济和工业企业。

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