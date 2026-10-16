澳大利亚PLS Group宣布，计划投资19亿美元扩建位于澳大利亚西北部皮尔巴拉地区的皮尔甘古拉锂矿。该公司打算将锂辉石精矿产量提高至每年约200万吨，澳大利亚广播公司新闻报道。

新的加工综合设施

该项目包括建设新的Jimmagunya加工厂。这一名称由尼亚马尔人长者选定，意为“泉水之地”。皮尔甘古拉矿山位于黑德兰港东南方向约140公里处。

PLS董事总经理兼首席执行官戴尔·亨德森表示，公司正在为矿床的长期开发投资基础设施。他表示，这些变化将降低运营成本、提高生产率，并为P2000项目扩建提供基础设施能力。

到2029年的生产

PLS预测，在扩建产能于2029年全面投产后，皮尔甘古拉每年将生产200万吨锂辉石精矿。如果这一预测成真，该矿山可能与由Talison Lithium运营的格林布什矿竞争澳大利亚最大硬岩锂矿的地位。

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此外，PLS宣布将在三年内投资6亿美元用于基础设施建设。这些投资包括在州政府共同出资下升级进场道路、建设可容纳1,200名员工的永久营地，以及一处矿山服务设施。该公司计划利用现有现金和当前生产带来的现金流，为这两个投资方向提供资金。

尽管需求旺盛，价格仍在下跌

矿业分析师彼得·斯特拉坎指出，受全球电动汽车需求推动，锂需求仍然旺盛，但由于供应增加，锂辉石精矿价格正在下降。根据报道，锂辉石价格已从5月份每吨3,000美元的高点几乎减半至1,505美元，而碳酸锂价格约为每吨15,500美元。

西澳大利亚州政府表示，扩建将在建设阶段创造约1,000个就业岗位，并新增500个运营岗位。2025年，该州锂产业销售了近400万吨锂辉石精矿，为历史最高数量。

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