波兰税务管理局发现逾1200亿兹罗提违规行为——RMF24

波兰国家税务管理局（KAS）表示，发现公共资金使用中存在金额超过1200亿兹罗提的违规行为。已向检察机关提交263份可能犯罪的报告，合计涉及超过1060亿兹罗提，RMF24报道。

审计了191个实体

根据KAS的数据，审计涵盖191个实体。其中包括17个部委、78个基金、29个协会、8个国家法人实体、9个海关管理机构和机关、3个执行机构以及5家特殊目的公司。

审计结果显示，已向公共财政纪律事务发言人提交133份有关可能违反财政纪律的报告。KAS指出，这些问题尤其涉及发放和结算补贴及其他公共支持的规则，以及未按照财务计划或规定用途使用资金。

KAS指出了哪些违规行为

税务管理局还提到，可能存在为特定需求而在经济上不合理地设立国家机构和实体、违反使用条件动用预算储备、无合法依据采取行动，或为特定需求制定规范等情况。发现的问题还包括不经济地使用公共资金，以及未保障国库利益。

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报告清单中包括波兰国家广播电视委员会（KRRiT）的一起案件。KAS表示，2026年10月，其发现可能因对拖欠特许费的广播和电视播出机构迟延处理，而作出损害公共利益的行为。根据其数据，这些机构拖欠特许费。这些款项属于国家预算收入。

另有保留意见涉及在作出决定、以公共资金为服务接受者支付部分费用时，可能存在越权行为。这份报告中列明的金额接近470万兹罗提。

KAS强调，这些报告涉及的是怀疑，并不确定相关程序所涉个人或机构的刑事责任。

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