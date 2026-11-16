在波兰，国家税务管理局可将道路摄像头读取的车辆通行数据保存长达五年。ANPRS PL自动车牌识别系统的信息被用于筛选检查案件，也用于税务刑事案件以及征收税款和其他公共款项。

数据可保存五年

据Polsat News报道，ANPRS PL系统于2017年12月启用，旨在更有效地发现走私者和税务欺诈者。摄像头记录车牌后，通行记录会进入税务管理部门的数据库。

此类记录的最长保存期限与税务义务的时效期限相关。因此，目前记录的一次行程数据，可能会在数年后启动的案件中被使用。该管理部门负责人解释称，系统能够记录处于其设备覆盖范围内的车辆数据，所收集的信息可用于分析。

监察专员询问法律依据

波兰副监察专员斯坦尼斯瓦夫·特罗丘克致函国家税务管理局局长马尔钦·沃博达，请求说明该系统运行的法律依据。相关疑问涉及这种做法是否符合波兰宪法第51条；该条要求收集公民数据须有法律依据，并禁止收集超出必要范围的数据。

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沃博达在2026年10月23日的回复中表示，该系统依据《国家税务管理局法》的规定使用。他称，该系统处理的个人数据是车辆登记号码。他表示，并非所有收集的信息都会自动用于程序，且管理部门工作人员并不拥有对所有车辆数据的不受限制访问权限。

摄像头有助于选择检查对象

沃博达解释说，ANPRS PL并不取代税务检查，而是有助于确定违规风险最高的案件。Dziennik Gazeta Prawna此前报道了一名来自克拉科夫企业家的情况：税务人员将车辆行驶日志与摄像头数据进行比对，发现了一些文件中未记录的行程。该企业家被要求提供解释。

税务管理部门没有公布通过摄像头发现了多少违规行为。该部门解释称，车牌识别记录只是众多信息来源之一，因此无法单独确定此类案件。

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