在美国，据Decision Desk HQ预测，民主党人布赖恩·波因德克斯特是一名钢结构安装工和工会成员，他将在俄亥俄州第7选区击败已连任两届的共和党籍国会议员马克斯·米勒。该选区涵盖克利夫兰南部郊区。在已计票67%的情况下，波因德克斯特获得近54%的支持率，米勒为46%。

出人意料的结果

正如《国会山报》报道，这场选战起初并不被认为具有竞争性。该选区历来支持保守派，唐纳德·特朗普在2024年选举中以11个百分点的优势赢得该选区。

在竞选后期，米勒卷入一场公开的家庭纠纷。他的前妻指控这名政治人物对她和他们年幼的女儿实施暴力。米勒否认这些指控，称前妻是在子女监护权争议中捏造了这些指控。

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家庭批评与经济

米勒的前岳父、来自俄亥俄州的共和党参议员伯尼·莫雷诺8月表示，米勒缺乏在国会任职所需的品格，并建议他寻求专业帮助。莫雷诺还表示，当米勒拥有孩子监护权时，他担心自己的女儿和孙女。

波因德克斯特在竞选中批评特朗普第二任期内的经济状况和高生活成本。他强调米勒与总统的关系，因为米勒此前曾担任特朗普的助手，并将通胀趋势与全球关税、对伊朗的战争及政府的其他决定联系起来。米勒则援引共和党人的立法成就作为回应，其中包括一项大规模减税法案，其条款规定取消对小费和加班工作的税收。

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