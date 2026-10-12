在于勒·马迪塞就职前，爱沙尼亚政界人士正在讨论可能调整总统职权及国家元首选举程序。据ERR News报道。

祖国党（Isamaa）成员、塔林副市长克里斯蒂安·亚尔万指出，总统拥有宣布戒严状态的专属权力。他表示，如果国家元首缺席或无法作出决定，就没有其他宣布戒严状态的机制。

关于选举程序的提议

改革党议员、前司法部长马迪斯·廷普松提议修改总统选举法。他认为，如果议会未能选出总统，最终决定应由选举团作出，得票最多的候选人应当获胜。

廷普松反对在选举团投票后将程序重新交回议会。他认为，这种安排不利于爱沙尼亚的正面形象。

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关于直接选举的讨论

爱沙尼亚保守人民党议员安蒂·波拉梅茨支持总统直接选举。他确信，这将赋予国家元首更大的权威。他还呼吁在外交政策问题上给予总统更大的独立性。

另一方面，议员兼社会民主党主席劳里·莱内梅茨反对直接投票。他表示，在这种模式下，总统最有可能成为一名党派政治人物。他认为，现行宪法模式更好，即由无党派的国家元首进行监督并从更广阔的视角看待问题。

于勒·马迪塞将于周一15:00在议会宣誓就职。前一天，她还参加了在塔林圣玛丽大教堂举行的普世教会礼拜。

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