日本警察厅将于下周开始讨论，是否对被认为会给受害者带来高风险的跟踪骚扰者实施GPS监控。据《日本时报》报道，当局还将考虑要求此类人员接受心理治疗或咨询。

电子监控与受害者预警

由八名成员组成的专家组首次会议定于周一举行。该小组将评估能否依据日本反跟踪骚扰法律引入电子监控。与会者还将确定将跟踪骚扰者归类为高风险人员的标准，以及向受害者预警其接近的机制。

拟议系统 предусматривает使用GPS设备：如果被监控人员进入受害者附近的指定区域，设备可发出信号。不过，仍需决定人员须佩戴此类设备多久、是否需要法院批准，以及警方是否能够获取实时位置数据。

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其他国家的经验与咨询

该小组将包括法律和刑事政策专家、心理健康和咨询专家、有支持受害者经验的律师，以及一名2012年在神奈川县逗子市遭跟踪骚扰者杀害女性的家属。

日本正在研究国外经验。自2023年起，韩国法院可以责令部分与跟踪骚扰有关的违法者佩戴GPS脚环。德国和西班牙也实行了针对涉及跟踪骚扰或家庭暴力违法者的电子监控系统，使警方能够在他们接近受害者时进行干预。

自2024年起，日本警方建议被签发禁令的人员寻求治疗或咨询。然而，参加此类项目并非强制性：2024年，3271名被转介者中有184人参加，占5.6%。2025年，警方收到22,881起跟踪骚扰举报，禁令数量达到创纪录的3,037项，1,546人因违反反跟踪骚扰法被拘留。

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