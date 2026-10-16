英国伦敦大都会警察局正在就疑似未经授权访问某政党数据库一事进行刑事调查。据《卫报》报道，该报消息人士将此案与围绕左翼英国政党Your Party成立的长期争议联系起来。

伦敦大都会警察局发言人表示，警方在2025年9月收到有关“疑似未经授权访问某政党数据库”的报告后展开调查。同时，警方没有公开点名涉案政党。

逮捕与问询

据Politico报道，执法人员以涉嫌违反1990年《计算机滥用法》为由逮捕了一名男子。他在等待进一步调查行动期间获释，未被提出指控。

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作为同一调查的一部分，警方此前还在正式警示下问询了一名约30岁的女性。她同样未被提出指控。这两人均不是议会议员。据Politico报道，前工党领袖杰里米·科尔宾和前工党议员扎拉·苏尔塔娜未被指控有不当行为。

围绕党员门户的争议

Your Party由科尔宾和苏尔塔娜于2025年夏季创立。同年9月，苏尔塔娜在社交平台X上推出了新的党员门户，并呼吁支持者以55英镑办理付费会员资格。科尔宾称该资源为“虚假的会员系统”，并呼吁支持者忽略要求转账的电子邮件。

今年1月，有消息称，英国信息专员办公室不会就该门户的上线采取进一步行动，但建议就可能存在的“严重犯罪活动”向警方报案。Your Party的一名发言人表示，该党不会评论正在进行的警方调查，并保证其系统受到保护，且该事件是孤立事件。

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