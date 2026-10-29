英国伦敦大都会警察局已将其不向其他执法机构通报一封涉及梅根——萨塞克斯公爵夫人——之父托马斯·马克尔的指控信件的决定，提交独立警察行为办公室审议。

据ABC新闻报道，警方于2019年1月收到这封信。信中涉及发生在英国境外的涉嫌违法行为。具体而言，信中称马克尔据称在菲律宾持有儿童性虐待图像。

信件被转交给萨塞克斯夫妇办公室

在内部审查后，伦敦大都会警察局表示，已将其不通知其他执法机构的决定提交监督机构审议。大都会警察局保护部门负责人亚当·斯洛内茨基表示，该信件则被评估后转交给萨塞克斯公爵和公爵夫人的办公室，供他们知悉。

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他表示，警方已开始向相关的外国执法机构传递有关这些指控的信息。预计该程序将在未来几天内完成。

菲律宾的调查

菲律宾警方正在进行调查。该国内政部长琼维克·雷穆拉告诉法新社，执法人员在收到马克尔儿子的消息后检查了他此前的住所。部长表示，他们在那里发现了可能包含儿童性虐待图像的材料，以及一台正在接受法医鉴定的笔记本电脑。

雷穆拉表示，如果有足够证据，菲律宾将采取适当的法律行动。托马斯·马克尔否认所有指控。梅根表示，她对这些说法深感难过，并称由于此前令人担忧的指控，她已终止父亲与自己孩子的接触。

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