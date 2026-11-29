波兰冬季两项运动员卡米拉·朱克在芬兰孔蒂奥拉赫蒂举行的世界杯分站赛7.5公里短距离赛中获得第三名。对于这位29岁的运动员而言，这是她首次登上世界杯领奖台，也是其职业生涯最佳成绩，Interia Sport报道。

距离胜利仅差六秒

朱克以21分12秒完赛，并在很长一段时间内领跑比赛成绩表。瑞典选手埃尔维拉·厄贝里以21分05.6秒夺冠。法国选手朱斯廷·布雷萨兹-布歇以21分07.1秒获得第二名。

这位波兰运动员没有出现一次脱靶。与此同时，据该媒体报道，她的步枪在射击过程中数次卡壳。在此之前，朱克在世界杯分站赛中的最佳成绩是2018/2019赛季的第六名。

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总排名第四

孔蒂奥拉赫蒂站比赛结束后，朱克以91分位列世界杯总排名第四。她落后领跑者厄贝里89分。

波兰女子冬季两项运动员上一次登上世界杯领奖台是在2018年12月6日：当时莫妮卡·霍伊尼什在斯洛文尼亚波克柳卡举行的15公里个人赛中获得第二名。下一场女子世界杯比赛计划于12月4日在奥地利霍赫菲尔岑举行，届时运动员们将再次参加7.5公里短距离赛。

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