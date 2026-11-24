在克罗地亚波雷奇，19岁的波兰拳手娜塔莉娅·涅维亚多姆斯卡在48公斤级比赛中成为23岁以下欧洲冠军。决赛中，她以裁判一致判定5:0击败土耳其选手菲利兹·伊什克。

据Interia Sport报道，该场比赛的裁判记分卡为29:28、29:28、30:27、30:27和30:27，均支持涅维亚多姆斯卡。首回合，五名裁判均将胜利判给这位波兰选手；随后两回合，她均以4:1的裁判评分获胜。

晋级决赛之路

在克罗地亚举行的这项赛事中，涅维亚多姆斯卡首先击败法国选手马蒂尔德·弗拉尼耶，随后在半决赛战胜来自乌克兰的索菲娅·图尔比尼娜。半决赛以4:1结束，尽管这名波兰拳手在最后一回合受到警告。

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一年前，涅维亚多姆斯卡参加了在俄斯特拉发举行的U19欧洲锦标赛，她在四分之一决赛中负于来自阿塞拜疆的纳西尔利·巴努奇哈克后出局。波雷奇的金牌成为她在欧洲大陆青年锦标赛上获得的首枚最高级别奖牌。

波兰摘金

波兰队在波雷奇U23欧洲锦标赛上的目标是获得四枚奖牌。涅维亚多姆斯卡成为2026年该赛事首位获得金牌的波兰选手。2025年，波兰选手娜塔莉娅·库切夫斯卡、尤莉娅·谢雷梅塔、芭芭拉·马钦科夫斯卡和埃米莉娅·科特尔斯卡在布达佩斯举行的青年锦标赛上获得四枚金牌。

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