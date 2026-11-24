美国ESPN将波兰网球选手玛雅·赫瓦林斯卡评为年度最大惊喜。据Interia Sport报道，这名运动员在2026赛季打进法网决赛并赢得武汉WTA 1000赛事后获得这一认可。

巴黎决赛

在法国网球公开赛上，赫瓦林斯卡在WTA排名第114位时通过资格赛进入正赛。在巴黎赛事之前，她仅两次参加大满贯赛事正赛，并赢得过一场比赛。

在巴黎，这位波兰选手打进决赛，成为赛事历史上首位通过资格赛晋级决赛的网球选手。决赛中，她以3:6、2:6负于米拉·安德烈耶娃。法网结束后，赫瓦林斯卡升至世界排名第21位，而她在三周赛事期间获得的奖金，几乎是此前整个职业生涯总收入的三倍。

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武汉夺冠

温网期间，这名网球选手遭遇伤病，但随后重返赛场。10月，她赢得武汉公开赛——这是她首个WTA 1000级别赛事冠军，也是职业生涯分量最重的冠军。她还达到个人WTA排名新高，位列第11名。

据该消息来源，WTA提名赫瓦林斯卡角逐“年度新秀”奖，结果将在12月14日之后公布。ESPN还评选叶莲娜·莱巴金娜为年度最佳球员、米拉·安德烈耶娃为年度突破球员，并将卡捷琳娜·斯尼亚科娃和泰勒·汤森德评为最佳女子双打组合。

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