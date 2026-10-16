波兰内政部撤回了一项提案。该提案规定，即使没有获得经济或个人利益，明知而协助移民在该国非法居留者也可能被判处最高三年监禁。该倡议引发人权捍卫者批评，并遭到部分政府成员反对，Notes from Poland报道。

该倡议原本规定什么

现行波兰法律允许对为获取经济或个人利益而协助他人在波兰非法居留者判处最高五年监禁。拟议修正案原计划将刑事责任扩大至明知而协助或便利此类居留、但未获得利益的人员。

内政部副部长切斯瓦夫·姆罗切克解释说，这些修改旨在堵住漏洞，防止有人以提供帮助为名协助移民非法居留以及后续非法移民活动。与此同时，活动人士担心，该规定可能适用于向移民提供食物、水、医疗援助、衣物或住所的志愿者及边境地区居民。

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人权捍卫者和政府的反应

共有61个组织签署联合声明反对该草案，其中包括国际特赦组织、赫尔辛基人权基金会和奥斯维辛-比克瑙基金会。它们表示，拟议措辞可能使医务人员、律师、与儿童合作的机构以及帮助人口贩运受害者的组织面临刑事责任风险。

人权专员西尔维娅·格雷戈尔奇克-阿布拉姆也表示担忧，称这些修改可能将针对居留身份尚未规范化人员的慈善或人道活动定为犯罪。来自左翼党的家庭、劳动和社会政策部长阿格涅什卡·杰米亚诺维奇-邦克也公开反对该计划。

波兰内政部表示，撤回该提案是为了消除任何疑虑并防止对规则作出错误解读。该部门强调，其目标是加强打击组织非法偷运移民者，而法律规范同时必须保护人道主义价值和救生活动。

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