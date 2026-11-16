在波兰，议员帕维乌·雅布翁斯基已就前农业部副部长米哈乌·科沃杰伊恰克涉嫌犯下一系列罪行向检方提交报案材料。正如Polsat News报道，两名女性联系了这名政治人物的律师事务所，称自己因科沃杰伊恰克及与其合作人员的行为而受到伤害。

报案材料中的嫌疑

雅布翁斯基表示，该报案材料涉及强奸、虐待、威胁以及提供麻醉药品的嫌疑。其中还提到可能危及生命或造成严重健康损害、身体伤害、非法从手机获取信息，以及未经同意拍摄裸体人士影像。

据该议员称，其中一名女性此前曾自行向检方提出申请，但检方数日后拒绝启动调查。雅布翁斯基已向法院对该决定提出上诉。他代表第二名女性提交了另一份报案材料，并附上收集到的材料及要求采取侦查措施的申请。

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关于豁免权的请求

雅布翁斯基还要求将新材料并入另一项已经进行中的程序，并紧急保全证据。他呼吁检方向波兰众议院提出请求，剥夺科沃杰伊恰克的议员豁免权。

10月，华沙区检察院根据有关可能强迫他人作出特定行为及提供麻醉药品的报告启动核查。Agrounia创始人科沃杰伊恰克被暂停行使“公民联盟”议会党团成员权利。

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