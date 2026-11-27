波兰足球运动员彼得·泽林斯基已从脚部伤势中恢复，并在意大利米兰国际米兰主场迎战热那亚的意甲比赛前完成了全队合练。据Interia Sport报道，消息援引意大利Sky Sports记者的说法。

缺席两场比赛

从波兰国家队集训归来后，这名32岁的中场球员缺席了米兰俱乐部的两场比赛。他受到疼痛性炎症和脚底损伤困扰，这让他难以加速以及在带球时改变移动方向。

泽林斯基没有参加意大利联赛对阵亚特兰大的比赛，该场比赛以4:4战平；他也缺席了欧冠对阵斯图加特的比赛，国际米兰以2:0获胜。此前，他未能及时恢复并参加波兰队在布加勒斯特对阵罗马尼亚的比赛，波兰队以1:2告负；但数天后，他在对阵瑞典、以1:1结束的比赛中出场81分钟。

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有望首发出战

据Sky Sports报道，泽林斯基可能以中场中路球员的身份进入国际米兰首发阵容。他将与苏契奇竞争主力位置。

在本赛季俱乐部赛事中，这名波兰球员出场14次，打进3球并送出2次助攻。国际米兰在对阵热那亚前以29分排名意甲积分榜第三，落后领头羊拉齐奥3分。比赛将在圣西罗球场举行，时间定于11月28日星期六20:45。

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