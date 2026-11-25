在波兰，波兰足球协会让扬·乌尔班继续担任国家足球队主教练。据Interia Sport报道，该决定是在足协主席切萨雷·库莱沙与教练会面后作出的，会面期间乌尔班提交了已开展工作的报告。

乌尔班的教练组将得到加强

波兰足球协会在声明中指出，经共同分析后，库莱沙和乌尔班同意继续合作。与此同时，国家队教练组将得到人员补强。

在64岁的乌尔班执教期间，波兰队在争夺世界杯参赛资格的附加赛中失利。随后，国家队凭借在赛事小组赛阶段取得的一场胜利，保住了欧国联B级联赛的席位。

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博涅克的批评

波兰足球协会前主席兹比格涅夫·博涅克在接受TVP Sport采访时表示，要求加强教练组可能表明管理层对乌尔班并非完全信任。他还批评库莱沙与教练会面的公开性，认为这次会面本应在不引起不必要关注的情况下进行。

博涅克表示，对教练未来的长期讨论削弱了他的地位。他提及未能晋级世界杯以及球队在欧国联中的成绩：六场比赛中一胜三负。在被问及让乌尔班留任是否正确时，博涅克表示，他将在2028年欧洲杯预选赛后对此作出评价。

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