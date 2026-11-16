在波兰，竞争与消费者保护局（UOKiK）局长就Kubuś Waterrr和Kubuś Waterrr Active+饮料的推广和呈现方式对Maspex公司提出指控。监管机构认为，广告和产品包装可能会误导消费者对饮料成分的认知，Polsat News报道。

对饮料包装设计的质疑

UOKiK认为，产品名称、彩色设计、水元素，以及广告中装有无色饮料的瓶子图片，可能会让人觉得这些饮料只含有少量果汁。与此同时，苹果汁占Kubuś Waterrr成分的30%，占Kubuś Waterrr Active+成分的25%。

监管机构还注意到瓶身及广告材料中的水果图片。这些图片可能让人觉得，覆盆子味或草莓味饮料中主要含有这些水果的果汁。根据UOKiK的数据，此类饮料中覆盆子汁或草莓汁的占比仅为0.1%，而主要的水果成分是苹果汁。

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关于糖的标识

另一项质疑涉及“ZERO dodanego CUKRU”这一标识，即“零添加糖”。UOKiK认为，对“零”和“糖”两词的突出显示，以及“添加”一词使用明显更小的字体，可能会导致人们错误地认为该饮料完全不含糖。与此同时，果汁中含有糖。

UOKiK局长托马什·赫鲁斯特内表示，广告不应让人觉得消费者选择的是水，而实际上是含果汁的饮料。他说，即使是真实的信息，如果以特定方式呈现，也可能形成错误印象。若侵犯消费者集体利益，该公司可能面临最高相当于其年营业额10%的罚款。

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