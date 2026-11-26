在波兰，排球运动员米哈乌·格热若特表示，他的前俱乐部亚斯琴布斯基·翁吉尔至今仍未向球员支付所有应得款项。这名运动员称，在俱乐部成年队停止运营后，相关正式事项尚未解决。

关于未支付款项的声明

据Interia Sport报道，格热若特在接受TVP Sport采访时表示，俱乐部仍拖欠前球员款项，这些球员正在要求支付应得的资金。他补充说，尽管新赛季已经开始，但对他而言，这一情况仍未解决。

这名排球运动员还称，从竞技角度看，上赛季对他而言是成功的。他指出，即使在签约前知道这一情况的所有利弊，他可能仍会同意与该俱乐部达成协议。

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出售许可证并转会至格但斯克

亚斯琴布斯基·翁吉尔因球队主要赞助商Jastrzębska Spółka Węglowa陷入危机而面临财务困难。据该媒体报道，俱乐部将参加最高级别联赛的许可证出售给了NEONET Norwid Częstochowa，随后成年队停止存在。

此后，离开俱乐部的球员包括马克西米利安·格拉内奇内和米哈乌·格热若特。格热若特本人表示，他直到4月才得知自己是自由球员。目前他效力于Energa Trefl Gdańsk，该队在九场比赛后位列TAURON Liga第八名。

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