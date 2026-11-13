在波兰，社会保险局（ZUS）将于2027年5月1日自动注销1999年1月1日之前产生的缴费欠款。这涉及逾期的社会保险缴费、劳动基金和雇员保障待遇基金缴费，以及利息、附加费和延期费、催缴费用及执行费用。

据RMF24报道，注销将依法自动进行，因此债务人无需提交申请。2027年5月1日后，ZUS将通过eZUS门户网站的个人资料或最后提供的通信地址发送注销通知。

放弃注销

在收到通知后30天内可以放弃注销。为此，须提交一份涵盖所有欠款的申请，包括与雇员有关的欠款。ZUS指出，此类申请将无法撤回或修改。

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随着注销，针对这些债务的执行程序将被终止。如果当事人放弃注销，追缴程序不会终止。该决定还将涵盖以抵押或动产质押担保的债务。如属抵押，ZUS将向不动产所有人发送一份文件，使其能够向法院申请从土地和抵押登记册中删除该抵押。若债务以动产质押担保，ZUS将自行向税务机关负责人申请删除该质押。

对1999年1月1日之前产生的债务分期偿还协议也将终止生效。

对未来养老金的影响

ZUS警告称，注销本人社会保险缴费欠款或为合作人员缴纳的欠款，可能影响未来养老金。该期间在确定初始资本以及领取养老金、伤残养老金和其他取决于缴费期与非缴费期的待遇资格时将不被计入。被注销的缴费也不会增加养老金计算基数。同时，根据波兰《劳动法》，该期间将计入工龄。

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