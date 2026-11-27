波兰可能放弃举办原定于2027年5月22日至28日在热舒夫举行的欧洲跳水锦标赛。波兰游泳联合会主席奥蒂莉娅·延杰伊恰克表示，目前一切都表明，由于与俄罗斯运动员参赛资格有关的要求，有必要放弃这项赛事。

据Interia Sport报道，延杰伊恰克计划在12月15日前作出最终决定。她表示，欧洲水上运动联盟已向主办方发送了一份强制性要求清单，其中包括为俄罗斯运动员确保获得签证。

中立运动员的条件

这位联合会负责人还表示，波兰相关部委仅允许俄罗斯人以中立身份参赛，条件是他们签署一份谴责战争的文件。她认为，在这种情况下举办比赛在财务和声誉层面都存在风险。

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报道指出，举办锦标赛的一个可能方案是所有队伍参赛时均不标注国籍且不使用国旗。同时，这一方案被称为不太可能。

赛事可能易地举办

热舒夫的锦标赛将成为首场跳水奥运资格赛。如果波兰放弃组织比赛，举办权可能转交德国，该媒体援引WP Sportowe Fakty报道称。

波兰欧洲议会议员博格丹·兹德罗耶夫斯基表示，波兰不同意允许来自俄罗斯和白俄罗斯的运动员在其境内参加比赛。他还支持在俄罗斯军队完全撤出乌克兰领土之前，维持对俄罗斯官方国家队的限制。

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