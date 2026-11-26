在塞尔维亚举行的2027年U-21欧洲杯上，波兰21岁以下国家足球队将在A组对阵东道主塞尔维亚，以及英格兰和法国。赛事决赛阶段抽签于11月26日在贝尔格莱德举行。波兰青年队由耶日·布热琴切克执教。

波兰进入A组

波兰队在抽签前被分在第三档。据Interia Sport报道，波兰队无需参加附加赛便获得了洲际锦标赛的参赛资格。在预选赛期间，球队长期保持不败，其中还在主场击败了意大利。次回合比赛中，意大利队表现更好，获得了直接晋级该赛事的资格。

预选赛结束后，波兰队进行了友谊赛，并击败了塞尔维亚和挪威。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

2027年欧洲杯全部分组

A组：塞尔维亚、波兰、英格兰、法国；

B组：阿尔巴尼亚、西班牙、意大利、芬兰；

C组：捷克、葡萄牙、希腊、克罗地亚；

D组：挪威、比利时、德国、荷兰。

该赛事将在塞尔维亚和阿尔巴尼亚举行。除欧洲冠军头衔外，洛杉矶奥运会的参赛名额也将成为争夺目标：欧洲在奥运会足球赛事中获分配三个名额。如果英格兰跻身获得资格的球队之列，排名紧随其后的国家队将额外获准参加奥运会足球赛事，因为英格兰不能单独参加奥运会。

关注我们在