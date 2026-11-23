11月23日，北约北大西洋理事会将在比利时布鲁塞尔的北约总部举行特别会议，原因是俄罗斯物体侵犯了波兰领空。俄罗斯联邦是侵略国。据RMF24报道，波兰将由国防部副部长帕维乌·扎莱夫斯基和军事反情报局局长、陆军准将亚罗斯瓦夫·斯特鲁日克代表出席。

关于导弹的信息

亚罗斯瓦夫·斯特鲁日克将向盟友介绍落在波兰境内的导弹情况，以及来自俄罗斯的威胁。会议将以北约成员国大使级别举行。会议结束后，北约秘书长马克·吕特预计将发表声明。

波兰向盟友提出的请求

帕维乌·扎莱夫斯基表示，华沙将提出加强北约东翼防空力量的具体建议。波方还打算阐述政府对近期事件的立场，并争取盟友明确的支持。

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此前，波兰国防部长瓦迪斯瓦夫·科西尼亚克-卡梅什请求盟友提供AWACS预警机，并以盟军F-35战斗机的形式提供支持。扎莱夫斯基没有透露有关计划加强波兰领空防护的其他细节。

不寻求启动第四条

华沙不计划推动适用《北大西洋公约》第四条。该条规定，当一个成员国的安全受到威胁时，盟国可进行磋商。扎莱夫斯基解释说，北约已经采取措施保护东翼，波兰领空也受到盟军力量的守卫。

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