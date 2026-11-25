国际排球联合会公布了2027年男女排国家联赛洲际阶段赛程。据Interia Sport报道，赛程中没有波兰国家队在本阶段与俄罗斯这一侵略国的男女排球队交手的比赛。

波兰男排将于6月9日至13日、6月23日至27日以及7月14日至18日参加赛事。其对手将是意大利、芬兰、乌克兰、斯洛文尼亚、法国、巴西、古巴、阿根廷、保加利亚、美国、中国和德国。

波兰女排赛程

波兰女排将于6月2日至6日在巴西参赛，6月16日至20日在中国参赛，7月7日至11日在土耳其参赛。该队将对阵塞尔维亚、巴西、荷兰、意大利、捷克、加拿大、中国、多米尼加共和国、斯洛伐克、土耳其、比利时和法国。

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FIVB计划稍后公布赛事举办的确切城市以及各场比赛的详细赛程。

可能在季后赛相遇

波兰与俄罗斯的比赛只有在两队都晋级这一阶段的情况下，才可能在季后赛中进行。洲际阶段结束后排名前八的国家队将参加该阶段：排名第一的球队对阵第八名，第二名对阵第七名，第三名对阵第六名，第四名对阵第五名。

波兰排球协会主席塞巴斯蒂安·希维德尔斯基此前表示，波兰男女国家队已获得保证，将在小组赛阶段避免与俄罗斯球队比赛。

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