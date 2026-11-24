波兰社会保险局（ZUS）加强了对Rodzina 800+计划下福利金发放的监管。 如果乌克兰家庭未能遵守在波兰的居留条件、无法证明其就业状况，或文件中出现错误，可能会失去每月津贴。

该计划规定，每名18岁以下儿童每月可领取800兹罗提的补助。该补助不以家庭收入为条件，但针对外国人（特别是乌克兰公民）设有额外条件。

2026年，针对持有PESEL UKR身份的乌克兰人的补助金领取规则发生了变化。自1月31日起，此前申请的补助金发放已被暂停。为了恢复补助金的领取，家长需要提交新的申请并确认符合波兰法律的要求。

具体而言，必须具备在波兰居留的合法依据，符合职业活动标准（除非另有例外规定），并确保儿童根据其年龄就读波兰的幼儿园或学校。

此外，申请中的个人数据必须准确无误，并与国家登记册中的信息一致。

自2026年6月1日起，类似要求也扩展至来自非欧盟及欧洲自由贸易联盟（EFTA）国家的其他外国人，前提是他们在波兰合法居留。

ZUS将通过国家登记册核查补助金领取者的信息。若发现信息不符或违反既定条件，补助金发放可能会被暂停。

主要原因包括：

1. 离开波兰

社会保险局会获取过境信息，并核查申请人及其子女是否已返回波兰。

如果登记系统中记录了出境信息，但缺乏返程记录，ZUS可能会在查明情况前暂时停止发放补助金。

但短期离开波兰并不意味着自动丧失领取补助的权利。

2. 无正式工作或保险

另一项核查依据是：父母或监护人中有一方缺乏职业活动证明。

为此，ZUS会参考其社会保险登记册中的信息，以及为农民提供服务的KRUS系统中的数据。

如果就业或保险信息无法得到证实，福利金发放可能会被暂停。不过，法律对特定类别的领取者设定了例外情况。

3. 子女未在波兰教育机构就读

领取补助金的权利还取决于是否满足子女在波兰就学的规定。

适龄儿童必须就读波兰的幼儿园或学校。如果教育登记册中没有其就读的证明，这可能成为暂停发放福利的依据。

4. 个人数据错误

由于文件中的不准确之处或申请信息与国家登记系统不一致，也可能导致领取补助金时出现问题。

最常见的情况包括姓名拼写错误、出生日期有误，或申请人及儿童的PESEL号码不正确。

此类不一致可能导致福利资格审核受阻，并导致资金被暂时冻结。

在波兰总统卡罗尔·纳沃罗茨基对“800+”计划的先前立法修订行使否决权后，对补助金领取者的要求有所收紧。

此后，新立法决议获得通过，将外国人领取补助金的资格与其职业活动以及子女在波兰教育机构就读的情况挂钩。

因此，对于在波兰的乌克兰家庭而言，不仅需要具备在该国合法居留的依据，还必须满足该计划的附加条件。若不符合这些要求，可能会导致每月儿童补助金的发放被暂停。

来源：ZUS

需要提醒的是，由于供暖和供电问题，波兰正准备接收来自乌克兰的新一批难民。

乌克兰难民为波兰国内生产总值（GDP）贡献了240亿美元。

需要指出的是，一名乌克兰人在波兰遭遇致命袭击后被送入精神病院。

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