在克拉科夫中央广场发生袭击事件后，波兰可能会重新审查枪支持有规定。可能的变化包括对枪支许可持有人进行定期心理评估，以及限制持有体育许可人员的枪支数量，RMF24报道。

审查体育许可规则

在审查立法期间，重点关注体育枪支许可。据该媒体报道，专家指出，现行规定没有为此类许可持有人可持有的枪支数量设定上限。

潜在的改变将需要进行更广泛的协商。此外，总理宣布将检查射击场，但对此类设施的监管由地方政府机构负责。目前尚未确定检查的方向及其可能结果。已提出的选项包括限制开展实弹射击训练的可能性。

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枪击事件后发现的武器

国家检察院发言人普热梅斯瓦夫·诺瓦克表示，在实施袭击的24岁男子身上及其汽车内发现了四件武器：两支AR-15卡宾枪和两把手枪。据他称，该男子自3月起持有一支卡宾枪和一把手枪的许可。

克拉科夫至少响起了数十声枪响，数量可能达到数百声。检察院掌握的信息显示，该男子只接受过静态射击训练。检察院知道有一家射击场，他曾在那里接受此类训练。在他位于奥斯特罗维茨-希维耶托克日斯基的住所内，还发现了七件武器。

袭击的情况

袭击发生在周六：这名24岁男子驾车驶入克拉科夫中央广场，并向随机路人开枪。6人死亡，另有15人受伤，其中包括两名警察。当晚，警方在该男子的住所发现了其父亲、母亲和姐妹的遗体，三人均有枪伤。该男子于周一在医院死亡。

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