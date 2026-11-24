11月24日（星期一），波兰将举行部长理事会国家安全委员会会议。与会者将讨论波兰领空的防御、领空遭侵犯事件，以及北约和美国提供的军事支持。

据波兰国防部负责人称，会议的主要议题将包括波兰领空的防御及其遭侵犯的事件。

此外，与会者还计划讨论北约提供的支持，特别是调遣早期预警飞机以及在美国境内建立永久军事基地的可能性。

波兰总统和总理的代表、国防部、武装部队以及特勤机构的代表将出席此次会议。

“总统、总理、国防部、波兰武装部队及特勤机构的代表将出席此次会议。 未来几周，我们将面临与美国及北约合作的关键时期，并需作出具有战略意义的决策。我们希望充分利用盟友的支持。这是我们的责任！”弗拉迪斯拉夫·科西尼亚克-卡米什在声明中表示。

波兰国防部长弗拉迪斯拉夫·科西尼亚克-卡米什通报了这一消息。

波兰国防部认为，俄罗斯无人机越过乌波边境并非偶然。国防部推测，该无人机是被有目的地派往波兰领土的。

北约各国正在商讨如何应对俄罗斯导弹或无人机可能“飞入”北约成员国领土的情况。俄罗斯再次侵犯波兰领空一事，在柏林举行的北约议会大会以及布鲁塞尔召开的北约北大西洋理事会紧急会议上同时进行了讨论。

在波兰境内又发现了更多俄罗斯导弹。

关注我们在