波兰斯卡日斯科-卡缅纳签署了一份框架协议补充文件，为向荷兰皇家陆军出售波兰Piorun单兵便携式防空导弹系统铺平了道路。该文件于周一在MESKO工厂签署，RMF24报道。

SAFE计划下的采购

荷兰将通过由SAFE工具——Security Action for Europe——资助的欧洲联合采购购买这些系统。该机制使欧盟成员国能够获得用于国防投资、总额最高达1500亿欧元的长期贷款。

波兰军备局与MESKO于2026年8月24日签署了框架协议。该协议规定向波兰、立陶宛、拉脱维亚和挪威交付数千枚导弹和数百套发射装置。波兰是该项目的领导国，超过80%的订购系统将交付给波兰军队。

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Piorun出口交付

波兰国防部副部长马格达莱娜·索布科维亚克-查尔内茨卡在仪式上表示，其他国家也表达了购买Piorun的兴趣。该系统是波兰在Grom系统基础上研制的超近程单兵便携式防空系统。在波兰军队中，它用于打击低空目标，包括飞机、直升机和无人机。

截至2025年底，MESKO已签订向七个国家供应Piorun的出口合同：比利时、爱沙尼亚、拉脱维亚、摩尔多瓦、挪威、美国和瑞典。瑞典国防采购机构估计其订单价值约为30亿瑞典克朗。波兰在SAFE框架下获得了最大额度的资金——437亿欧元；首笔66亿欧元资金于2026年5月到账。

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