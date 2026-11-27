在拉脱维亚，德国国家队在里加以78:76击败东道主，这确保波兰提前晋级2027年在卡塔尔举行的篮球世界杯。Interia Sport报道。

里加的比赛

在波兰队于格利维采对阵克罗地亚之前，如果拉脱维亚未能击败德国，波兰人便可确保获得该赛事的参赛资格。作为现任世界冠军的德国国家队以阵容不整的状态抵达里加，但仍以两分优势获胜。

首节过后，比分战成14:14。德国队以20:14赢下第二个十分钟，并取得领先。比赛还剩六分半钟时，克里斯特斯·佐里克斯将比分扳为63:63，但马尔特·德洛随后命中三分。比赛末段，安德烈亚斯·奥布斯特命中关键投篮，而达席尔瓦对佐里克斯的封盖帮助德国队守住了领先优势。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

波兰的第三届世界杯

波兰将历史上第三次参加篮球世界杯。1967年，该队在乌拉圭举行的赛事中获得第七名；2019年则闯入四分之一决赛，并在上海不敌西班牙。

在预选赛中，波兰两次击败拉脱维亚——客场84:82，以及在格丁尼亚92:72。在资格赛第二阶段，波兰国家队在格但斯克以94:96经加时赛负于德国。对阵克罗地亚的格利维采比赛，以及之后的三场比赛——在德国、主场对阵以色列和在克罗地亚——将影响波兰人在世界排名中的位置和分档。卡塔尔世界杯将于2027年8月27日至9月12日举行。

关注我们在