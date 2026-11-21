波兰外交部长拉多斯瓦夫·西科尔斯基表示，华沙方面打算就俄罗斯侵犯波兰领空一事向莫斯科方面表达“极度不满”。 与此同时，波兰方面正在等待对11月20日坠落在该国境内的飞行物来源的最终确认。

据西科尔斯基称，波兰正在等待确认，那些出现在其境内的飞行器确实属于俄罗斯。

“波兰领空与北约领空是一体的。当然，我们将向俄方表达我们的极度不满。我们期待获得无可辩驳的事实确认，”波兰外长表示。

他还指出，该事件将在布鲁塞尔的军事和政治层面进行讨论。

这位波兰外交部长提醒道，俄罗斯的挑衅和破坏活动不仅在波兰被记录在案。 据他介绍，德国、丹麦和波罗的海国家境内也发生过类似事件，而俄罗斯无人机还经常侵入罗马尼亚领空。

“这是战争和国家恐怖主义，这与普京对美国总统所说的话完全不符，”拉多斯瓦夫·西科尔斯基强调道。

TVN24媒体对此进行了报道。

11月20日上午，在对乌克兰发动大规模袭击期间，俄罗斯很可能故意将导弹和无人机射向波兰领空。克里姆林宫此举可能是为了测试北约的反应，并试图遏制对乌克兰的进一步军事支持。

11月20日，在俄罗斯对乌克兰发动袭击期间，一枚巡航导弹和两架喷气式无人机落入波兰境内。此前，波兰官员曾报告有两枚导弹和一架无人机坠落，但随后对初步数据进行了更正。

由于俄罗斯对乌克兰发动大规模袭击，波兰境内响起了防空警报。特别是，卢布林市的居民报告称听到了警报声，社交媒体上也开始流传展示该市局势的视频。

前一天，波兰卢布林省和喀尔巴阡山省的居民收到了RCB（民防局）的警报通知，称侵略国俄罗斯联邦对乌克兰领土发动了空袭。 通知中指出，当局正在密切监测局势，并已提升波兰防空系统的战备状态。

波兰总理唐纳德·图斯克表示，他已收到报告，称在俄罗斯对乌克兰西部地区发动大规模袭击期间，波兰领空可能遭到侵犯。

波兰方面声明，关于俄罗斯飞行器侵犯领空的预警是在其坠落之前发出的，而非此前报道所称的坠落后。

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