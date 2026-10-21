在波兰，利沃夫州议会议员斯维亚托斯拉夫·舍列梅塔被列入不受欢迎人士登记册，被禁止在2031年10月20日前进入和停留在申根区国家。据RMF24报道，该决定将有效五年，不仅适用于波兰，也适用于所有申根区国家。

波兰当局的决定

将舍列梅塔列入不受欢迎人士名单的申请由波兰外交部长拉多斯瓦夫·西科尔斯基提出。随后，波兰内政部长马尔钦·凯尔温斯基表示，相关决定已经作出。

波兰当局将此举与利沃夫州议会宣布2027年为乌克兰反抗军、其指挥官罗曼·舒赫维奇以及乌克兰民族主义者组织活动家奥列格·奥尔日奇之年的决定联系起来。据该媒体报道，这一决定由舍列梅塔发起。

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反应与舍列梅塔的立场

利沃夫州议会的决定受到波兰国家记忆研究院、政府代表以及不同政治力量议员的批评。波兰总理唐纳德·图斯克表示，这一步骤损害乌克兰，并帮助那些希望乌克兰遭受伤害的人。乌克兰总统办公室副主任伊琳娜·韦列修克也反对该决定，并呼吁利沃夫议员不要作出可能损害与波兰关系的决定。

舍列梅塔是来自“欧洲团结”党的利沃夫州议会议员，同时也是乌克兰跨部门纪念委员会秘书。他对Zaxid.net表示，其他州议会此前也曾通过类似决定，以纪念乌克兰反抗军和罗曼·舒赫维奇。他称，利沃夫州议会的决定并非针对波兰或波兰人。2017年，舍列梅塔已曾被禁止入境波兰。

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