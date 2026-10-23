利沃夫州议会议员斯维亚托斯拉夫·谢雷梅塔被禁止在五年内入境所有申根区国家。他担任“多利亚”纪念与搜寻中心负责人。 该决定是在提出将2027年定为“乌克兰起义军年”的倡议背景下做出的。

此前，波兰外交部长拉多斯瓦夫·西科尔斯基曾呼吁禁止斯维亚托斯拉夫·谢雷梅塔进入申根区 ——原因在于利沃夫州提出将2027年定为“乌克兰起义军（UPA）年”、其总司令罗曼·舒赫维奇年以及乌克兰民族主义组织（OUN）活动家奥列格·奥尔日奇年的倡议。

谢雷梅塔称波兰政府官员的反应“奇怪”，并表示关于乌克兰起义军及舒赫维奇纪念年的决定此前已多次通过，且不仅限于利沃夫州议会。

“利沃夫州议会的决议并非针对任何人，更不是针对波兰人或波兰，正如波兰政界人士所解读的那样。该决议旨在庄重地纪念为乌克兰自由与独立而奋斗的战士们。 乌克兰起义军（UPA）的战士、罗曼·舒赫维奇和奥列格·奥尔日奇是乌克兰民族解放运动中的标志性人物，”这位议员强调道。

据他称，如果他被限制入境波兰，这将对“多利亚”纪念与搜寻中心的工作产生负面影响。

利沃夫州议会曾通报称，在全体会议上，议员们根据议员斯维亚托斯拉夫·谢雷梅塔的倡议，通过了决议，宣布2027年为该州“乌克兰起义军（UPA）、罗曼·舒赫维奇和奥列格·奥尔日奇年”。 该决议旨在纪念几个重要周年：舒赫维奇诞辰120周年、乌克兰起义军（UPA）成立85周年，以及奥尔日奇诞辰120周年。

随后，关于该决议的公告被从利沃夫州议会的社交媒体账号及其官方网站上删除。

消息来源：波兰内政部长马辛·克维夫斯基。

近日，泽连斯基就利沃夫州议会关于“乌克兰起义军年”的决定向图斯克发出了信号。

此前，图斯克曾批评将2027年定为“舒赫维奇、乌克兰起义军（UPA）和奥尔日奇年”的决定。

8月24日，波兰外交部副部长马尔钦·博萨茨基表示，在国家万神殿纪念斯捷潘·班德拉和罗曼·舒赫维奇可能会阻碍乌克兰的欧洲一体化进程。 据他称，此举不仅可能恶化基辅与华沙的关系，还会影响乌克兰与整个欧洲的关系。

来自“联盟”党的波兰欧洲议会议员马尔钦·西普涅夫斯基在欧洲议会发言时，撕毁了斯捷潘·班德拉和罗曼·舒赫维奇的肖像。他还呼吁停止对乌克兰的财政支持。

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