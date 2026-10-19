波兰将从2027年1月1日起，把所谓遗属养老金中第二项给付的比例从15%提高至25%。波兰社会保险机构ZUS证实了这一消息，Interia报道称。

遗属养老金允许将个人养老金与已故丈夫或妻子的部分遗属养老金结合领取。从2027年起，领取者可在两种方案中选择一种：领取100%的个人养老金和25%的遗属养老金，或领取100%的遗属养老金和25%的个人养老金。

无需额外申请即可重新计算

此次上调将适用于已经领取合并给付的人员，以及在2026年底前被授予这一资格的人员。无需为重新计算提交额外申请。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

60岁及以上女性和65岁及以上男性可以申请该项给付。在其丈夫或妻子去世前，他们必须与对方保持婚姻关系，在女性年满55岁或男性年满60岁后获得遗属养老金资格，并且未再婚。

给付金额限制

遗属养老金的总额不得超过最低养老金的三倍。据Interia数据，目前的上限为每月5935.47兹罗提。

已经领取最高金额的人员不会看到给付增加。如果上调后金额超过限额，将按超出部分予以减少。该限额还计入来自其他波兰机构的养老金给付，包括KRUS，以及外国给付。

关注我们在