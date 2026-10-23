10月20日，商人格里戈里·卢恰斯基在维也纳去世，享年81岁。他是国际原材料集团Nordex的创始人，也是后苏联时期最早的几位千万富翁之一。 他的名字曾出现在关于有组织犯罪和洗钱的国际调查中。卢恰斯基还因与莫斯科当局代表的联系而闻名。 1996年，美国《时代》周刊将他称为“许多人眼中世界上最危险的罪犯之一，却从未被提起公诉”。

这位商人的告别仪式将于10月25日在里加的犹太公墓举行。

卢恰斯基1945年出生于塔什干。 从莫斯科钢铁与合金学院毕业后，他被派往拉脱维亚苏维埃社会主义共和国工作。在那里，他曾领导共和国学生建筑突击队总部，并担任拉脱维亚国立大学副校长。

1983年，卢恰斯基因侵吞大学财产被判处七年有期徒刑，但于1985年获准假释提前出狱。 这位商人本人声称，此次刑事起诉是时任拉脱维亚克格勃负责人鲍里斯·普戈阴谋诡计的结果。

商业与诉讼

Nordex公司于1990年在奥地利注册成立。三年后，该公司跻身独联体国家五大石油产品出口商之列，其营业额估计约为20亿美元。

1993年，Nordex参与了将俄罗斯石油运往乌克兰以换取食品的交易。该公司被指控虚报供货价格，从中获利3000万美元。 此外，该公司还被指与“哥伦布”公司有关联，后者涉嫌在1990年代中期从俄罗斯非法走私3万吨精炼铜。

卢恰斯基解释说，他参与此事是为了帮助雕塑家祖拉布·策雷泰利，并希望与时任莫斯科市长尤里·卢日科夫保持良好关系。 2004年3月，这位商人陪同卢日科夫访问了巴统，而此次行程并未得到俄罗斯外交部的批准。

2001年，卢恰斯基在米哈伊尔和尤里·日维洛兄弟将新库兹涅茨克铝厂66%的股份出售给奥列格·德里帕斯卡旗下的“俄罗斯铝业”公司一事中担任了中间人。 此外，2003年至2011年间，由该商人控制的莫斯科汽车公司曾管理ZIL工厂。合同解除后，该企业通过法院向莫斯科汽车公司索赔约11亿卢布，但最终败诉。

国际丑闻

1993年，卢恰斯基曾在一场为民主党筹款的活动中会见了美国总统比尔·克林顿。 两年后，他再次受邀与这位美国领导人共进晚宴，但随后因该商人涉嫌与有组织犯罪集团有联系，邀请被撤回。

20世纪90年代中期，卢恰斯基还被怀疑参与了利用Nordex公司拥有的安-124飞机非法运输武器的活动。这位企业家本人否认了从事武器贸易的行为。 1994年，俄罗斯内务部副部长米哈伊尔·叶戈罗夫在美国参议院表示，Nordex实际上由一名名叫乌马尔的车臣人掌管，而乌马尔的兄弟据称与毒品黑手党有关联。 此后，俄罗斯内务部表示该声明中存在错误。

1999年，英国《泰晤士报》将卢恰斯基与洗钱及有组织犯罪联系在一起。该商人以诽谤为由提起诉讼，并赢得了官司。

与俄罗斯官员的联系

在1996年的一篇调查报道中，《时代》周刊描述了卢恰斯基与时任俄罗斯总理维克托·切尔诺米尔金、奥列格·索斯科夫以及鲍里斯·叶利钦政府官员之间的联系。 2021年，这位商人声称，1993年初他曾为加夫里伊尔·波波夫和叶戈尔·盖达尔提供过资金支持。

据“项目·同行者”数据库显示，2015年10月24日，卢恰斯基与马拉特·胡斯努林、马克西姆·利克苏托夫和古尔纳拉·彭科娃一同乘坐私人飞机从阿斯塔纳飞往俄罗斯。

据彭博社报道，1月份俄罗斯最富有人士的净资产增长了194亿美元。

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需要指出的是，俄罗斯的经济模式已彻底丧失稳定性，陷入了“滞胀”状态——即生产同时下滑而物价失控上涨。

此外，俄罗斯经济疲软，预算已三次修订，赤字规模扩大了五倍。

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