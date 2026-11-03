“诺瓦乔克”毒剂的研发人员之一弗拉基米尔·武格列夫于81岁去世。在与俄罗斯相关的两起最著名的案件中，曾有多人遭“诺瓦乔克”毒剂毒害。

据该媒体报道，这位近年来居住在阿纳帕的化学家于10月26日去世。其死因及具体情况尚未明确。

乌格列夫于1946年出生于基洛夫斯克市，毕业于莫斯科门捷列夫化学技术学院，主修“生物活性物质的化学与技术”专业。 据《The Insider》报道，1975年至1990年间，他曾在萨拉托夫州国家毒理学研究所沃尔斯克分所担任高级研究员，该机构曾与其他机构共同参与毒剂的研发工作。

“诺瓦乔克”毒剂曾被用于毒害数人。谢尔盖·斯克里帕尔是俄罗斯军事情报部门的前军官，曾与英国情报机构合作。 2018年3月4日，他和女儿尤利娅·斯克里帕尔在英国索尔兹伯里市遭到毒害。两人均幸存下来。

第二位受害者是阿列克谢·纳瓦尔尼。2020年8月，他在前往西伯利亚的途中遭“诺瓦奇克”毒害。在德国接受治疗后，他返回俄罗斯，随后被捕。 纳瓦尔尼于2024年2月16日在俄罗斯的一所监狱中去世。

需要指出的是，根据Bellingcat和The Insider的调查，负责毒害俄罗斯反对派政治家阿列克谢·纳瓦尔尼的团队负责人斯坦尼斯拉夫·马克沙科夫，可能参与了“诺瓦奇克”毒剂的制造。 他专攻有机磷毒剂（包括该毒剂）对动物和人类的影响。

此前，Bellingcat、《The Insider》和CNN曾进行联合调查，披露了数名参与用“诺瓦乔克”系列毒剂毒害反对派人士阿列克谢·纳瓦尔尼的俄罗斯联邦安全局（FSB）特工的姓名。 根据电话通话账单数据，已查明至少八名特工的身份。



在反对派人士阿列克谢·纳瓦尔尼飞往柏林之前，俄罗斯联邦安全局曾试图再次用“诺瓦乔克”系列毒剂毒害他。在该政客的衣物上发现了相关痕迹。

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