苏联女演员莉迪亚·费多谢耶娃-舒克什娜在俄罗斯去世，享年88岁。11月7日，这位女演员的女儿宣布了她的死讯。



据悉，10月14日，费多谢耶娃-舒克什娜因心脏问题被紧急送医。 此后，这位女演员的律师拒绝证实Telegram频道关于她患有不治之症的报道，并表示希望她能康复。

费多谢耶娃-舒克什娜是俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国人民艺术家，也是著名苏联导演瓦西里·舒克什娜的遗孀。 在其演艺生涯中，她出演了90多部电影，其中包括《他们为祖国而战》、《12把椅子》、《你们连做梦都没想过……》和《万岁，海军学员！》。 正是她在丈夫执导的电影《炉灶与长凳》和《红槲寄生》中的角色，使她广受欢迎。

苏联和俄罗斯女 演员莉迪亚·费多谢耶娃-舒克什娜虽未 公开对乌克兰全面战争表示强烈谴责或坚定支持，但其家人因对此问题的立场截然不同而成为舆论焦点。

女儿（玛丽亚·舒克什娜）的立场：她的长女、女演员玛丽亚·舒克什娜是普京的坚定支持者，并积极支持俄罗斯入侵乌克兰。 她经常呼吁占领乌克兰领土，并受到乌克兰、加拿大和拉脱维亚的制裁。

玛丽亚·舒克什娜的儿子、女演员的孙子马卡尔·卡萨特金作为俄罗斯联邦占领军的一员，前往乌克兰参战。

值得一提的是，2023年，苏联人民艺术家、戏剧及电影演员因娜·丘里科娃在俄罗斯去世，她因在电影《莫罗兹科》、 《开端》、《信使》、《雪莉-米莉》等影片中的角色而闻名。

2019年，俄罗斯和苏联女演员、“当代剧院”艺术总监加琳娜·沃尔切克去世，享年86岁。

关注我们在