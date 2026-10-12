尼泊尔洪水困住逾100名外国游客——Channel NewsAsia

尼泊尔中部廓尔喀县发生洪水，冲毁了部分徒步路线和桥梁，超过100名参加徒步旅行的外国游客被困。Channel NewsAsia报道称。

救援行动仍在继续

周末黎明前发生的一场山体滑坡阻断了布迪甘达基河，并在下游引发洪水。廓尔喀县位于加德满都以西约100公里处。

10月12日星期一，当局救出321人，其中包括12名外国人。尼泊尔军方表示，尽管河流水位已经下降，救援行动仍将于星期二继续进行。

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路线和基础设施受损

马纳斯鲁保护区项目代表布万·拉杰·奥贾表示，外国游客分散在这条热门路线沿线的不同地点，因一段步道被毁而无法返回。他说，希望结束行程的游客需要撤离，而希望继续徒步旅行的游客可从安全地点继续前行。他还表示，路线沿线的餐馆和茶屋是安全的。

国家灾害应对部门未报告人员死亡。与此同时，在黑色泥浆和碎屑流冲走房屋并破坏基础设施——包括三座水电站——后，五名居民一直未取得联系。国际山地综合发展中心根据尼泊尔当局的初步数据推测，此次洪水可能是由山体滑坡形成的河道临时堵塞物溃决造成的。

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