逾100个组织称加沙停火仅在形式上存在——NBC News

100多个 humanitarian 和人权组织表示，一年前在巴勒斯坦加沙地带达成的以色列与哈马斯之间的停火仅在形式上存在。它们指出，几乎每天都有以色列发动袭击，巴勒斯坦人死伤，以及对运入援助物资、设备和重建材料的限制，NBC News报道。

据巴勒斯坦卫生部称，自停火协议签署以来，已有超过1400名巴勒斯坦人因以色列火力死亡，另有5189人受伤。8岁男孩穆罕默德·阿什-沙赫里特的家人表示，该男孩于9月26日在加沙因以色列军队的行动而死亡。此前，他的家人被迫离开位于拉法、在袭击中被毁的住所，住进海岸边的帐篷。

人道主义组织的声明

Amnesty International、Save the Children International和Medical Aid for Palestinians等组织发布了联合声明。这些组织强调，在停火协议的掩护下，杀戮和剥夺人们维持生活所必需的条件不应成为常态。

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯本周也表示，停火至今仍未带来安全、充足的人道主义援助，或一条通往恢复与和平的可靠道路。他呼吁各方全面履行所作承诺，并允许大规模运送援助物资。

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袭击与未解决的条件

Medical Aid for Palestinians倡导与运动副主任阿西尔·拜敦表示，几乎每天都能听到加沙的空袭声。她说，人们仍处于流离失所状态，住在帐篷里，并遭受清洁水短缺和卫生问题之苦。加沙民防部门发言人马哈茂德·巴萨尔表示，停火宣布后，炮击强度只是暂时下降。

以色列军方此前表示，仍在打击哈马斯和其他武装组织。前一天，以军报告称在该飞地多个地区实施了定点打击，据其称，这些打击旨在摧毁哈马斯和“伊斯兰圣战组织”的武器仓库。以色列和哈马斯均表示致力于停火，同时相互指责对方违反停火。

有关持久解决方案的谈判因哈马斯解除武装以及以色列军队撤出加沙的问题而变得复杂。联合国数据显示，8月，加沙地带五分之四的家庭生活在危急或灾难性条件下。

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