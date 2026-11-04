来自250多家学术机构的1400多人呼吁英国政府重新审视有关瑞典气候学家安德烈亚斯·马尔姆的决定。马尔姆前往英国的电子旅行许可已被取消。公开信的作者称，此举严重侵犯学术自由和言论自由，《卫报》报道。

公开信

马尔姆是瑞典隆德大学的副教授，也是《如何炸毁一条管道》一书的作者。上周，英国内政部取消了他的电子旅行许可，称他在英国逗留“可能不被视为符合公共利益”。

这名学者原定出席一场学术会议、在英国广播公司亮相，并参加由Tribune组织的一场伦敦公开讨论会。Palestine Action联合创始人胡达·阿莫里也原定参加该活动；该组织在英国被禁止。

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信中指出，学者能够旅行、交流思想并参加公开讨论，包括就政治上有争议的话题展开讨论，是自由民主社会的基础。作者强调，因学者的政治观点或讨论主题而将其排除在外，会开创危险先例，并可能抑制学术和公共讨论。

马尔姆与内政部的立场

马尔姆表示，英国移民部门没有向他解释取消其ETA的原因。他推测，该决定可能与他计划同阿莫里一起参加小组讨论有关，并称这是威权主义趋势的一部分；他说，这一趋势影响到巴勒斯坦和气候运动。

英国内政部表示，ETA可能因多种原因被取消或不予签发，包括对公共安全威胁或极端主义传播的担忧。该部门强调，这一决定并非入境禁令：相关人员可以申请签证，随后将单独审议具体情况及其是否符合入境要求。

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