超过半数的美国公民认为特朗普的行为构成弹劾理由——Politico

根据一项新的民意调查，54%的美国人认为，美国总统唐纳德·特朗普犯下了可能构成弹劾理由的违法行为。

调查结果显示，81%计划在国会中期选举中支持民主党的选民， 以及四分之一计划参加投票的共和党选民——认为特朗普犯下了应引发弹劾程序的违法行为。

超过41%的受访者表示，他利用总统职位为自己或家人谋取了经济利益。

三分之一的受访者认为，民主党应首先调查他是如何致富的，而另外三分之一的人则认为，他们应重点调查他针对移民采取的强硬措施。

与此同时，两大政治阵营的大多数代表都指出，特朗普前两次弹劾对其本人或其政治路线均未产生任何影响。 更多美国人认为，新一轮弹劾会使特朗普的支持率上升（24%），而非下降（18%）。

民主党选民在是否应让其候选人在中期选举竞选活动中提及弹劾话题上也意见不一。 43%的受访者认为，即使这会导致民主党失去选票，候选人也应宣布弹劾计划；而41%的受访者则主张，如果避免谈论这一话题有助于赢得选举，就应避开该话题。

值得注意的是，美国众议院曾在特朗普首个任期内两次对他发起弹劾——一次是在2019年，指控其滥用职权和妨碍国会运作； 随后又于2021年因在国会山骚乱期间煽动暴乱而再次被弹劾。仅仅一个总统任期后，他便以312张选举人票重返白宫。

要对美国总统提出弹劾，该决议必须获得国会两院的批准——即众议院多数议员（218票）和参议院三分之二议员（67票）的支持。 迄今为止，美国历史上尚无任何一位总统曾通过这一程序被罢免。

该民调由《Politico》于10月16日至19日期间进行。

特朗普总统的支持率跌至36%——《卫报》。

民调显示亚裔美国人及太平洋岛民（AAPI）对特朗普和共和党的信任度下降——《南华早报》。

民调揭示了美国民众对特朗普政策的态度。

民调显示了乌克兰人对特朗普的态度。

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