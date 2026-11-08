《华盛顿邮报》称，共和党在选举中的失利可能增强乌克兰在与俄罗斯谈判中的地位

在美国共和党在国会中期选举中失利后，美国总统唐纳德·特朗普的政治影响力减弱，这可能增强乌克兰在谈判中的地位，并限制华盛顿以对俄罗斯有利的条件达成和平协议的可能性。 与此同时，新一届美国国会有望为基辅提供额外的军事援助，并加强对克里姆林宫的制裁压力。

正如大卫·伊格纳蒂乌斯所指出的，在共和党于中期选举中遭遇重大挫败后，唐纳德·特朗普政府已加紧外交努力，以解决乌克兰和伊朗这两场冲突。

具体而言，11月10日至11日，美国、乌克兰和俄罗斯的代表将在阿布扎比举行新一轮三方会谈。

预计美国代表团将由美国总统特使史蒂夫·维特科夫和贾里德·库什纳率领。各方计划就停火的可能妥协方案、安全保障、人道主义问题以及结束战争的前景进行讨论。

库什纳在谈判筹备中发挥着特殊作用。他提议将乌克兰停火问题的讨论，与俄罗斯和欧洲国家之间关于欧洲未来安全架构的更广泛国际对话相结合。

据伊格纳蒂乌斯透露，欧洲各国政府总体上支持华盛顿的外交努力，但坚持必须采取明确的行动顺序。 他们认为，首先必须在乌克兰实现停火，之后才可着手商定关于欧洲安全的新协议。

这一分歧可能会成为下一阶段谈判的关键议题之一。

该评论员特别关注中期选举对基辅立场的影响。 他认为，共和党失去对国会的控制权，将削弱唐纳德·特朗普推动那些可能符合俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京利益的协议的能力。

随着新一届国会于2027年1月开始运作，民主党将有机会对莫斯科发起额外制裁，并扩大对乌克兰的军事援助。

在部分共和党人的支持下，相关立法提案甚至有可能获得足够票数，以推翻总统的否决。

伊格纳蒂乌斯列举了可能采取的措施，包括：

恢复并加强针对俄罗斯的限制措施；

扩大向乌克兰供应美国武器；

增强乌克兰抵御导弹袭击的能力。

此外，这位评论员还建议考虑将星链（Starlink）卫星系统的覆盖范围扩展至俄罗斯境内。

他认为，这有助于乌克兰无人机更有效地侦测并打击俄罗斯弹道导弹的移动发射装置。

与此同时，伊格纳蒂乌斯推测，作为换取更多保护乌克兰城市能力的条件，基辅方面可能会同意停止对俄罗斯炼油企业的打击。

与此同时，白宫正试图寻找通过外交途径结束对伊朗战争的途径。

据该媒体报道，美国副总统杰·迪·文斯正与德黑兰保持联系，而财政部长斯科特·贝森特已向中国提出请求，希望中方能对伊朗领导层施加影响。

在总结中期选举结果时，大卫·伊格纳蒂乌斯指出，此次选举改变了国际力量平衡。乌克兰和美国的欧洲盟友获得了更多的政治空间，而俄罗斯的地位则有所削弱。

不过，这位评论员也提出警告：华盛顿总统权力的削弱可能会在未来两年内对美国的国际影响力产生负面影响。

美国中期选举于11月3日举行。据文中数据，民主党已控制国会参众两院。

这为通过立法手段影响唐纳德·特朗普政府的外交政策创造了新机遇，特别是在对乌克兰提供军事支持以及对俄罗斯实施制裁方面。

《华盛顿邮报》专栏作家大卫·伊格纳蒂乌斯在专栏中提到了这一点。

在美国中期选举结果出炉后赢得国会多数席位的民主党，目前并未将对唐纳德·特朗普总统的第三次弹劾程序列入议程。 相反，民主党人打算推动有关生活成本、医疗保险、关税和反腐败的立法倡议，并加强对总统行政当局的监督。

在美国，中期选举后在国会两院均获得多数席位的民主党人，正准备通过立法手段抵制唐纳德·特朗普总统的关税政策。 众议院民主党领袖哈基姆·杰弗里斯表示，这些关税使普通美国人的开支增加了数千美元。

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