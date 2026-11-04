美国中期选举后，共和党的失利以及国会力量平衡的变化，可能影响华盛顿对以色列和伊朗的政策。《耶路撒冷邮报》的分析将总统唐纳德·特朗普未来的对伊朗政策、新一届国会的工作以及2028年总统选举列为关键因素。

与伊朗的战争

根据该报引用的出口民调数据，62%的受访选民反对与伊朗开战。福克斯新闻评论员表示，如果没有这场战争，选举结果会有所不同；特朗普也承认，伊朗成为共和党失利的因素之一。

分析作者考虑了白宫后续行动的两种可能情景：加强与德黑兰的谈判，并可能作出让步以达成协议；或者试图通过一次短暂而强力的行动结束军事行动，随后缩减美国在该地区的存在。无论哪种情况，以色列与美国政府的利益都可能并不一致。

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新一届国会的作用

《耶路撒冷邮报》指出，如果民主党控制国会两院，该党将能够影响委员会主席的任命，以及听证会和立法倡议的议程。这些问题可能涉及对以色列的政策、加沙战争、美国军事援助以及美国与以色列之间的战略关系。

该报还指出，民主党内要求削减对以色列军事援助、将援助与以色列当局的决定挂钩，或重新审视双边关系性质的呼声正在增强。同时，《耶路撒冷邮报》强调，并非所有民主党人都持有相同观点，也并非每一项批评以色列的倡议都会成为法律。

2028年选举

作者认为，严厉批评以色列和AIPAC的候选人取得成功，可能影响民主党在后续选举竞选中的立场。文章提到了阿卜杜勒·埃尔-赛义德以及佐赫兰·马姆达尼所代表的政治阵营。争取在2028年总统选举中获得民主党提名的候选人，可能会在有关耶路撒冷的言论中考虑党内基层的情绪。

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